Фонд Булата Утемуратова выделит по миллиону семьям, лишившимся домов в Риддере

10 мая в Риддере произошел масштабный лесной пожар.

Семьи, пострадавшие от пожара в Риддере, получат по миллиону тенге от Фонда Булата Утемуратова в рамках проекта "Карта помощи", реализуемого совместно с Красным Полумесяцем Казахстана и Fortebank.

10 мая в Риддере произошел масштабный лесной пожар. По предварительным данным, пламя уничтожило 31 жилой дом, 7 хозяйственных построек и 1 автомастерскую. Погибла пожилая женщина, пострадали два человека.

Банковские карты на сумму 1 млн тенге будут выданы всем пострадавшим семьям в ближайшие дни, как только команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца проведет оценку ситуации и нужд пострадавших.

Узнав о том, что в Риддере произошел пожар, мы с командой не могли оставаться в стороне и решили сразу искать способы, как можно поддержать тех, кто оказался в беде. И чтобы помощь была своевременной и целесообразной, мы решили оказать финансовую поддержку в размере 1 млн тенге каждой семье, лишившейся крова. К огромному сожалению, во время пожара не обошлось без жертв. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей Галины Филаретовны Спиваковой, - сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Совместный благотворительный проект "Карта помощи" успешно реализуется с 2018 года, оказывая помощь пострадавшим от природных и техногенных катастроф. С 2018 года в рамках проекта "Карта помощи" Фондом Булата Утемуратова была оказана финансовая поддержка на общую сумму около 1 млн. Долларов США.

О Красном Полумесяце Казахстана, redcrescent.kz

Красный Полумесяц Казахстана - часть крупнейшей в мире гуманитарной сети, Международного Движения Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, представленного в 192 странах и объединяющего 100 миллионов членов и волонтеров по всему миру.

Наша миссия – оказание гуманитарной помощи и социальной поддержки людям, оказавшимся в кризисной ситуации.

О Фонде Булата Утемуратова, utemuratovfund.org

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю Булату Утемуратову, который выделил 12,5 млн долларов на программу фонда "Аутизм. мир один для всех".

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний "Верный капитал", владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!