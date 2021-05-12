В Жамбылской области расширяют площади поливных земель

Для качественного выполнения строительно-монтажных работ необходимо ускорить корректировку проектов.

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению продовольственной безопасности, увеличения площади орошаемых земель, аким области Бердибек Сапарбаев ознакомился с состоянием водохозяйственных объектов в Жуалынском, Байзакском, Жамбылском и Меркенском районах.

По результатам поездки состоялось совещание в акимате области. В нем приняли участие председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Алдамжаров, Генеральный директор РГП "Казводхоз" Алтай Елжасов и руководители заинтересованных государственных органов области.

Директор Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Казбека Бедебаев доложил, что в области в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы ведется реконструкция водохозяйственных объектов, расположенных на территории Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Кордайского и Меркенского районов. За счет Европейского банка реконструкции и развития реализуется 31 проект на сумму 21,5 млрд. тенге. Из них на сегодняшний день освоено всего 5,27 миллиарда тенге или 23 процента. С 2018 года проводится капитальный ремонт 310 гидротехнических сооружений. В частности, Жамбылском районе реализуются семь проектов, в Байзакском – восемь, Жуалынском - два, Кордайском - один, Меркенском - два проекта. Механической чисткой пока охвачены 189 километров, из них забетонировано 87 км каналов. После сдачи в эксплуатацию этих объектов будет восстановлен 51 271 гектар орошаемых земель.

Глава региона считает, что для качественного выполнения строительно-монтажных работ необходимо ускорить корректировку проектов, оперативно оформить сметную документацию для замены земляных каналов на бетонные.

В ходе совещания были также заслушаны отчеты руководителей подрядных, проектных организации.

Ни один объект не завершен, хотя вегетационный период уже начался. Это говорит о том, что состояние водных объектов не на должном контроле. Нужен, в первую очередь, правильный учет. Необходимо выработать стратегию полива, разработать план совместно с акиматами районов. Важно уменьшить потери по всем ирригационным системам, использовать водосберегающие технологии. Большинство каналов земляные, что является причиной больших потерь воды. В рамках реализуемых проектов по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем ситуация должна улучшиться, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Акима области возмутил тот факт, что по всем пакетам проектно-сметной документации вносятся изменения. Из-за этого сроки сдачи объектов в эксплуатацию растягиваются.

По словам председателя Комитета по водным ресурсам РК Нурлана Алдамжарова, в связи с текущей ситуацией, сложившейся с ремонтом каналов, генеральный директор РГП "Казводхоз" посетит Жамбылскую область. В ходе рабочей поездки будут проведены переговоры и с кыргызской стороной о соблюдении договоренностей по подаче воды.

В заключение глава региона дал поручения соответствующим руководителям в вегетационный период, до 20 мая обеспечить поля водой с использованием новых технологий и дополнительных источников воды.

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