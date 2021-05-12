Медицинская сестра- партнер врача, помощник пациента

Современная модель медицинской сестры предусматривает широкое участие специалистов сестринского дела в проведении профилактических мероприятий.

Наибольшее количество медицинских работников являются медсестрами, кроме того, эффективность оказания медицинской помощи населению во многом зависит от качества работы медсестер и, в настоящее время нет необходимости доказывать профессии, которая стала неотъемлемой частью системы здравоохранения в любой стране.

Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Часто именно к медсестрам пациент и его семья обращаются в первую очередь в больнице и за ее пределами. Об особенностях работы медсестер корреспондент zakon.kz побеседовала с управляющим директором сестринского дела Национального научного онкологического центра (ННОЦ) Гульмирой Закиевной Галимовой.

- Гульмира Закиевна, сегодня понятие "медсестра" - очень обширное. Она и укол может поставить, и давление измерить, и пожалеть, если того требуется, но существуют ли какие-то стандарты работы медсестер Казахстана и в чем они заключаются?

- Медицинские сестры - это важные сотрудники для любой медицинской организации, тем более для онкоцентров. Они ухаживают за пациентами и заботятся об удовлетворении их повседневных потребностей. Да, такой документ существуют. Это утвержденные стандарты национальной аккредитации Республики Казахстан для медицинских организаций, оказывающих как стационарную, так и амбулаторно-поликлиническую помощь. Стандарты одобрены международным сообществом и имплементированы требованиями с целью обеспечения эффективного и качественного оказания медицинской помощи. Благодаря этому, в наших медицинских организациях есть утвержденные алгоритмы, стандарты и правила. Каждый процесс расписан пошагово, конкретно обозначены инструкции, алгоритм действий. Для чего это нужно? Во-первых, эти правила обеспечивают безопасность пациента. Во-вторых, это защита медицинских сестер. Согласитесь, ситуации бывают разные, поэтому в любой момент при возникновении спорных вопросов выручает конкретика и следование строгим правилам.

Но, как известно, за годы независимости отечественная медицина перешагнула намного вперед. Сестринское дело требует постоянного совершенствования. В связи с этим сейчас стандарты организации сестринского дела в Казахстане больше склоняются к самостоятельному приему пациента, наблюдению, осмотру в динамике, записи в карте стационарного больного, в пределах своей компетенции. Такого раньше не было. Медицинские сестры не имели сестринских форм медицинской документации, не прописывали наблюдение за пациентом, не имели права что-либо записывать в истории болезни. Медицинские сестры вели один температурный лист, где записывали данные о температуре, давлении и пульсе. В настоящее время ситуация меняется. Этого требуют уже современные реалии и курс на качественное оказание медицинской помощи. На сегодня медицинские сестры обладают более расширенными полномочиями, ведут утвержденные сестринские формы медицинской документации.

- Пациенты впервые столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями зачастую мало знают о своей болезни, так как для многих диагноз становится неожиданностью. Какова роль медсестры, так скажем, в знакомстве пациента и его родственников с новыми, не совсем радостными, реалиями?

- Вы правильно заметили, что для многих людей их диагноз становится неожиданностью. Поэтому они нуждаются в информации, в обучении. Сегодня наши медицинские сестры получили право проводить обучение пациентов и их родственников, которые на момент госпитализации являются сопровождающими. При установке инвазивных устройств медицинская сестра обучает, как за ними ухаживать. Все обязательно фиксируется в специальном листе обучения. Также в рамках мультидисциплинарной команды, куда входят: заведующий отделением, лечащие врачи, приглашенные специалисты, медицинская сестра совместно с врачом составляет план лечения и ухода. В дальнейшем, она следует плану, оценивает динамику состояния пациента, эффективность лечения и ухода. То есть медицинская сестра уже не просто исполнитель, она уже для врача больше как партнер, так как большую часть времени у постели пациента проводит медсестра. Следовательно, медицинская сестра больше может знать о его состоянии. Здесь, также, немаловажная цель такой функции заключается в разгрузке врача, экономии его времени. После совместного обхода с медицинской сестрой врач уже корректирует дальнейшее лечение.

- Как развивается сестринское дело в ННОЦ?

- В 2019 году для эффективного управления и совершенствования сестринской службы в ННОЦ был создан департамент менеджмента и развития сестринского дела. В Нур-Султане это первый департамент такого рода. Впоследствии разработана концепция, основанная на непрерывном профессиональном развитии медсестер, направленном на улучшение здоровья пациента. Тогда же обозначили ряд основных задач. К примеру, таких как совершенствование системы управления сестринской службы, повышение уровня и квалификации медсестер, создание условий для их обучения и развитие научно-исследовательских работ в области сестринского дела. В дальнейшем к этим задачам уже добавится делегирование полномочий врача специалистам сестринского дела.

Что касается повышения квалификации медицинских сестер и создания условий для их обучения, то в Центре есть возможность, где они могут повышать свою квалификацию, свой уровень. Также планируется создать школу обучения пациентов по самоменеджменту собственными заболеваниями. Пациенты должны знать о своем заболевании: как вести себя в послеоперационном периоде, о режиме питания, какие первые признаки могут появится, чтобы внепланово обратиться в медицинскую организацию, и не допустить осложнения. Сейчас у нас как раз есть проект на базе Центра онкогематологии, где мы обучаем пациентов с их заболеванием.

Другим перспективным направлением является развитие научно-исследовательских работ в области сестринского дела. Это новшество. На сегодняшний день 17 специалистов пишут дипломные работы для защиты прикладного уровня и академического бакалавра сестринского дела. Наша цель - чтобы каждая медицинская сестра имела степень бакалавра. Обеспечить организацию своевременного прохождения курсов повышения квалификации специалиста сестринского дела, без отрыва от производства. Считаю, что задачи, возложенные на департамент, имеют большую теоретическую и практическую значимость.

- Что подразумевает под собой делегирование врачебных полномочий, расскажите об основных направлениях делегирования?

- Делегирование врачебных полномочий - это процесс передачи определенных функций врача к медицинской сестре для достижения конкретных целей, для оптимизации рабочих процессов. В нашем Центре, в двух клинических отделениях хирургического профиля запущен первый проект - по совершенствованию профессиональных компетенций специалиста сестринского дела, и делегирование функции врача для расширения полномочий. Процесс делегирования состоял из нескольких этапов. Первым делом определено отделение для его реализации. Затем совместно с врачебным и сестринским персоналом определен ряд компетенций, которые могли бы делегировать. Далее провели предварительную самооценку сотрудников пилотного отделения и оценку их компетенций. Разработали учебный план по профессиональному образовательному развитию медицинских сестер. Все организовано как дополнительное обучение для поддержки процесса совершенствования функциональных обязанностей специалиста сестринского дела. Таким образом, для медсестер организовали образовательную среду прямо на рабочем месте, где врачами и медсестрами-наставниками проводились теоретические занятия, а также оценка их освоения, мониторинг эффективности и практических навыков. На данный момент пилотный проект действует, поэтапно экстраполируются в других отделениях, сейчас процесс еще продолжается. Мы видим положительную динамику в рамках реализации поставленных задач.

- А каковы плюсы от делегирования врачебных функций медсестрам?

- До сих пор на подсознательном уровне думаем, что медицинские сестры - исполнители, техники, обслуживающий персонал, потому что раньше самостоятельное ведение пациента медсестрой не представлялось возможным. Каждый шаг медсестры согласовывали с лечащими врачами. Наши проекты по делегированию врачебных функций дают самостоятельности среднему медицинскому персоналу. Делегирование позволяет подготовить новое поколение медицинских сестер с расширенным кругом обязанностей для более полного и качественного оказания помощи. Медицинская сестра получит профессиональный рост, повышение навыков, коммуникации. Сестринская профессия сможет выражать свою независимость. В конечном итоге медицинская сестра является специалистом - партнером врача и пациента, способным как самостоятельно совершать какие-либо процедуры, так и в рамках мультидисциплинарной команды.

- Ваше видение современной модели медицинской сестры?

- Современная модель медицинской сестры предусматривает широкое участие специалистов сестринского дела в проведении профилактических мероприятий, назначении лекарств, проведении простейших медицинских обследований, приеме пациентов, осуществлении контроля состояния пациента. Мировая практика показывает, что для медицинской сестры отводится существенная роль в оказание помощи пожилым, пациентам с хроническими болезнями, которым оказывают помощь на дому. На смену приходит новая модель медицинской сестры, которая больше будет звучать как "медсестра - помощник пациента".

Если взять пример европейских стран, то там медсестры составляют основу первичного звена здравоохранения. Они оказывают квалифицированную помощь пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, психические заболевания. В медицинских центрах медицинская сестра расширенной практики самостоятельно ведет прием пациентов, при необходимости, направляет его к врачу общей практики, в пределах своей компетенции проводит назначение, исследование. Таким образом, идет экономия времени врача, что позволяет больше внимания уделять пациенту. Мы реализуем свои проекты, для увеличения компетенций медицинских сестер. Специалист сестринского дела такого уровня является не заменимым работником на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). На мой взгляд, важно развивать такое направление на уровне всех медицинских организаций.

- Гульмира Закиевна, и последнее. За время пандемии человечество оценило всю важность и нужность работы медиков, в том числе и медсестер, которые оказались на передовой борьбы с опасным вирусом. Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры, а этому празднику более 150 лет, чтобы вы пожелали своим коллегам?

- В это неспокойное время, хочу поздравить всех медицинских сестер с Международным днем медицинской сестры, которые исполняют свой профессиональный долг, где бы они ни находились, всегда работать на перспективу, нужно развиваться профессионально, расти и любить свою профессию.

Конечно, важно, чтобы на все хватало сил. Сил нужно очень много. Хочу пожелать еще терпения, оставаться всегда позитивными, вкладывая душу в работу. Когда выздоравливают наши пациенты это и есть результаты нашей работы. И самое главное хочу пожелать крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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