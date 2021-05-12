Меры приняты, но оплаты нет: что делать если отец ребенка уклоняется от алиментов

Можно ли требовать оплаты алиментов от родителей должника? Да.

Проблема уклонения от выплаты алиментов в Казахстане периодически обостряется. В последнее время достаточно часто судебные исполнители из разных регионов страны сообщают об изъятии у должников по алиментам недвижимости, авто, и даже об их арестах. В Казахстане зарегистрировано 59 796 разводов, из них 44 081 разводов в городе и 15 715 - в селе. И проблема в том, что после распада семьи не всем родителям удается договориться о содержании общего ребенка или детей. Частный судебный исполнитель исполнительного округа Алматинской области Мукагали Имандосов высказался о том, почему плательщики уклоняются от алиментов, передает zakon.kz.

На это есть несколько причин: первое, плохое материальное положение отца. Второе, к сожалению, не все готовы нести ответственность за ребенка, то есть моральная составляющая. Третье, непонимание всей серьезности ситуации, - Мукагали Имандосов.

Серьезность ситуации заключается в том, что в отношении должника по алиментам по постановлению частного судебного исполнителя налагаются аресты (в пределах суммы задолженности) на имущество и счета, обращается взыскание на заработную плату, продается имущество для оплаты имеющейся задолженности, выносится постановление о временном ограничении на выезд за пределы Казахстана. Если человек не работает, ему вручают направление для трудоустройства в центр занятости, для постановки на учет в качестве лица, ищущего работу.

Организовываются выезды по месту жительства должника, с целью описи и ареста имущества, для последующей реализации арестованного имущества. При отсутствии имущества и злостного уклонения от исполнения должниками требований исполнительного документа, судебными исполнителями направляются ходатайства и представления для привлечения к административной (неисполнение более 3-х месяцев) и уголовной (неисполнение более 6-ти месяцев) ответственности, - рассказал судебный исполнитель.

Однако, даже после принятия всех обеспечительных мер, должники продолжают уклоняться от оплаты алиментов. Избегают встреч с судебными исполнителями, меняют адреса проживания, номера телефонов, скрывают свои доходы. Судебные исполнители не могут найти должника и его объявляют в розыск.

На деле выходит следующее: меры приняты – результата/оплаты нет. Что делать в такой ситуации? Ведь права несовершеннолетних детей на получение алиментных платежей нарушены. Следовательно, вопрос – можно ли требовать оплаты алиментов от родителей должника? Ответ на этот вопрос прописан в Кодексе РК от 26 декабря 2011 года №518-IV "О браке (супружестве) и семье", в статье 152. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков: "несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, родных, совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер, имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами". - пояснил судебный исполнитель.

Чтобы подать на алименты, он рекомендует, в первую очередь ознакомиться со списком нужных документов, а затем обращаться в суд.

Закон РК и неписаные законы общества обязывают людей заботиться о благополучии их семьи. Уклонение от выплат алиментов, под предлогом отсутствия постоянной работы не поможет уклониться от ответственности перед ребенком, - заключил Мукагали Имандосов.

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