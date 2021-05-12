Какая погода будет 13 мая в Казахстане 

На востоке страны возможен град.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 13 мая, сообщает zakon.kz.

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и на северо-востоке Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами. Остальная территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и севере – туман, на юго-западе – пыльная буря, на востоке возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанкой области ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра днем местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, днем в Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман, в Восточно-Казахстанской днем возможен град, в Кызылординской – пыльная буря.

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

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