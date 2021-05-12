Как нотариусы будут вести реестры единой информационной системы. Правила

Использование нотариусом сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством ЕНИС в личных целях не допускается.

Министр юстиции РК подписал приказ от 30 апреля 2021 года, которым утвердил Правила ведения реестров единой нотариальной информационной системы (ЕНИС), передает zakon.kz.

Ведение электронных реестров ЕНИС включает в себя внесение в них сведений, обеспечение нотариальной тайны в отношении сведений, включенных в электронные реестры, предоставление сведений из этих реестров, - говорится в правилах.

При этом возможность регистрации нотариальных действий в электронных реестрах ЕНИС блокируется путем введения данных о приказе (дата, номер приказа, срок и основания):

для частных нотариусов при прекращении, приостановлении действия лицензии или приостановлении, выходе либо исключении из членства в нотариальной палате - Республиканской нотариальной палатой;

для государственного нотариуса при увольнении или нахождения в отпуске.

Разблокируются электронные реестры ЕНИС частного нотариуса Республиканской нотариальной палатой при восстановлении действия лицензии либо восстановлении членства в нотариальной палате, либо подачи заявления о выходе на работу из отпуска. Электронные реестры ЕНИС государственного нотариуса разблокируются Министерством юстиции РК при подаче заявления о выходе на работу из отпуска.

В случае остановки работы ЕНИС нотариус составляет акт о невозможности работы ЕНИС по утвержденной форме.

Нотариус после устранения причин остановки работы ЕНИС заносит сведения о совершенных нотариальных действиях в электронные реестры не позднее следующего рабочего дня с момента восстановления работы системы.

Как отмечается, сведения, включенные в электронные реестры ЕНИС, подлежат хранению в течение сроков, предусмотренных Примерной номенклатурой дел в соответствии с Правилами по нотариальному делопроизводству.

Использование нотариусом сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством ЕНИС в личных целях не допускается, - указывается в документе.

Как отмечается, нотариус имеет один электронный реестр нотариальных действий.

Он вносит сведения о совершенных нотариальных действиях в электронный реестр нотариальных действий незамедлительно после совершения нотариального действия.

Орфографические, грамматические или технические поправки и ошибки в электронном реестре нотариальных действий оговариваются в графе "Примечание".

При этом ошибочно внесенное нотариальное действие в электронный реестр нотариальных действий отменяется не позднее 24 часов с момента регистрации нотариального действия, за исключением праздничных и выходных дней.

Нотариус делает отметку в электронном реестре нотариальных действий об отмене выданной доверенности, либо отказе от нее.

При признании сделки недействительной согласно вступившему в законную силу решению суда, нотариус, в делах которого хранится сделка, делает отметку об этом в электронном реестре регистрации нотариальных действий.

Правила также предусматривают порядок ведения реестра наследственных дел, учета завещаний.

Приказ вводится в действие с 22 мая 2021 года.

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