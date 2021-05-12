Что нашли в квартире стрелка из Казани

Был проведен обыск.

В квартире Ильназа Галявиева, расстрелявшего школьников и учителей в казанской школе, провели обыск, сообщает zakon.kz.

Фото опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В квартире, где проживал нападавший, хранилось пять упаковок селитры, бутылка с настойкой лекарства "Мухомор", одна упаковка силикагеля, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, некие видеозаписи, сим-карты, телефоны, планшеты.

11 мая около 9 утра 19-летний Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в школу № 175.

Как отмечают "Ведомости", на первом этаже школы он ранил с помощью самодельной бомбы сторожа и техническую сотрудницу, которым, однако, удалось сообщить о нападении. Затем Галявиев прошелся по этажам и, заходя в классы, стрелял в школьников и учителей.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, жертвами стрелка стали семь учащихся и одна учительница, впоследствии в больнице скончался еще один взрослый. Прибывшие на место преступления менее чем через 10 минут пожарные и сотрудники полиции помогали ученикам и учителям покинуть школу, но несколько человек выпрыгнули из окон и получили травмы.

Позднее Галявиев сдался, не истратив всего боекомплекта.

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