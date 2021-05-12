Пожар начался 10 мая.

Пожар в Риддере полностью ликвидирован, сообщает zakon.kz.

12 мая 2021 года в 14.30 часов лесной пожар в Риддере ликвидирован на площади 272,4 га, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Пожар начался 10 мая в 13.55 часов в поселке Лесхоз с загорания травы.

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В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на 5-ти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.

В сгоревших домах проживало 72 человека. Из них 11 детей, 13 граждан сейчас размещены в общежитии, остальные у родственников.

В тушении пожара были задействованы 493 сотрудников, 69 единиц техники, 2 вертолета.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности:

- не бросать горящие спички и окурки;- не разводить костры в лесных и степных массивах;- стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;- проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос;- в случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101, 112.

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