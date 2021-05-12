Крушение Bek Air: за что осудили экс-чиновников и риелтора

Государству нанесен ущерб на сумму 10 866 258 тенге.

12 мая Талгарский районный суд Алматинской области огласил приговор по делу о незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы районного суда, было установлено, что подсудимая Нурайым Алданиш в 2011 году оказала двум гражданкам содействие в "изменении целевого назначения" земельного участка площадью 5,8100 га на "ведение личного подсобного хозяйства" (далее - ЛПХ).

В результате сегментирования по инициативе владельцев, земельный участок площадью 1,3494 га отведен "на озеленение и дорогу".

Как отмечают в суде, Алданиш решила продать участок. Для этого она обратилась к одной из владелец, но получила отказ.

26 июня 2013 года Алданиш с Абдуллаевым Бериком от имени владелицы обратилась на имя начальника Талгарского отделения Алматинского областного филиала РГП НПЦзем Медеу Калыбекова и Жараса Машимбаева с письменным заявлением об изготовлении идентификационного документа на земельный участок, - отметили в суде.

Позднее Рустам Турысбеков и Алтынбекулы утвердили незаконно изготовленный землеустроительный проект на земельные участки, согласно которому был предоставлен новый земельный участок вблизи международного аэропорта Алматы.

Алданиш от чужого имени написала заявление в НПЦзем Талгарского района об изготовлении идентификационного документа на новый земельный участок, в 2013 году сегментировав их на 13 участков, далее 2014 году один участок сегментированный на 4 участка, продала их по своему усмотрению, - добавили в суде.

Этими действиями государству нанесен ущерб на сумму 10 866 258 тенге.

Вина в совершении преступлений доказана признательными показаниями самих соучастников, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий.

Суд признал виновными Турысбекова и Алтынбекулы по ст.ст.308 ч.4 п. "в" (превышение полномочий), 28 ч.5, 190 ч.3 п.1) УК (пособничество в мошенничестве), Алданиш-ст.190 ч.3 п.п.1),4) УК (мошенничество), Машимбаев, Калыбеков, Абдуллаев-ст.ст.28 ч.5, 190 ч.3 п.п.1),4) УК (пособничество в мошенничестве).

В суде Турысбеков, Алтынбекулы, Машимбаев, Калыбеков, Абдуллаев вину признали полностью.

Алданиш вину не признала.

Все преступления отнесены к категории тяжких.

Суд установил у Алданиш одно смягчающее обстоятельство-наличие детей. В отношении остальных подсудимых несколько обстоятельств - возмещение ущерба, раскаяние в содеянном, наличие детей и т.д.

Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельств, суд назначил:

- совершившим по два преступления Турысбекову-5 лет 6 месяцев, Алтынбекулы- 4 года лишения свободы, - Алданиш с учетом особо активной роли в преступлении - 5 лет лишения свободы, -виновным в пособничестве в совершении преступления Машимбаеву, Калыбекову, Абдуллаеву - по 3 года ограничения свободы.

На основании амнистии 2016 года назначенное наказание сокращено Алданиш на 1/2 в связи с наличием детей (к отбытию 2 года 6 месяцев), остальным подсудимым в связи с возмещением ущерба - на 1/4. Турысбеков, Алтынбекулы лишены права занимать должности на государственной службе, - заключили в суде.

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