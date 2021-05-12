Осужден бывший директор спортивного клуба "Астана"

Ему назначено наказание в виде 7 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных и других организациях.

Суд №2 района Байконыр города Нур-Султан вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора КФ "Корпоративного Фонда "Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" Аманбека Кульчикова и исполнительного директора частного учреждения "Велокоманда "Astana Pro Team" - Ляззат Шамшиевой и других лиц, передает zakon.kz.

По информации суда, Кульчиков и Шамшиева обвинялись в хищении 109 млн тенге, предназначенных на развитие велоспорта для двух компаний, путем оплаты авиаперелетов внутри страны и за границей, через авиа турагентство, где пассажирами являлись они сами, члены их семей и иные лица, не имеющие никакого отношения к велоспорту (п.2 ч.4 ст.189 УК).

Кроме того, они при пособничестве А. Чигитаевой обвинялись в хищении 700 тыс. евро путем заключения фиктивного договора ЧУ "Велокоманда Astana Pro Team" с чешской компанией на оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов и других спортивных мероприятий казахстанским велокомандам (п.2 ч.4 ст.189 УК).

Также Кульчиков обвинялся в хищении 45,6 млн тенге по договору с ТОО по разработке электронной системы менеджмента и управления, разработке единого сайта для заказчика и его спортивных клубов (п.2 ч.4 ст.189 УК).

А Шамшиева в свою очередь обвинялась в хищении денежных средств в сумме 102, 3 млн тенге при пособничестве директора ТОО Диханбаева К., выделенных на поставку велосипедов и запчастей для двух компании, путем заключения в период 2017-2019 г.г. фиктивных договоров с ТОО "El Partners" (ч.5 ст.28 и п.2 ч.4 ст.189 УК).

Прокурор просил всем подсудимым назначить по 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

Санкция ст.189 ч.4, п.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Приговором суда Шамшиева, Диханбаев и Чигитаева признаны виновными в хищении денежных средств путем растраты (по всем эпизодам).

Кульчиков по делу признан виновным в злоупотреблении полномочиями по эпизоду с авиабилетами, по остальным эпизодам оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Суд учел, что подсудимые впервые привлекаются к уголовной ответственности, материальный ущерб возмещен полностью, наличие несовершеннолетних детей у Кульчикова; в отношении Шамшиевой чистосердечное раскаяние и возмещение ею ущерба в полном объеме, а также роль и степень участия в совершенных преступлениях каждого подсудимого, - говорится в сообщении суда.

Приговором суда Кульчикову назначено наказание в виде 7 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных и других организациях.

Диханбаев и Чигитаева приговорены к 7 годам лишения свободы, с применением статьи 63 УК условно.

Кроме того, в отношении Ляззат Шамшиевой судом приняты во внимание исключительные обстоятельства, а именно, чистосердечное раскаяние, полное возмещение ею ущерба, а также нахождение на ее иждивении пожилых родителей, нуждающихся в уходе.

В этой связи, Шамшиевой назначено более мягкий вид наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Суд назначил ей 7 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных и других организациях. Суд назначил минимальное наказание с учетом вышеперечисленных обстоятельств дела, - пояснили в суде.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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