Али Алтынбаев назначен председателем комитета госдоходов

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК

Назначен председатель комитета госдоходов Минфина РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает zakon.kz.

Приказом министра финансов РК Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов МФ РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Али Алтынбаев родился в 1979 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности и.о. налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.

В 2001-2009 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Енбекшиказахскому району.

В 2009-2010 гг. - начальник отдела аудита юрлиц Управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области.

В 2010 г. - начальник отдела центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району Алматы.

В 2010-2014 гг. занимал различные должности в Налоговом департаменте по Алматы.

В 2014-2015 гг. занимал руководящие должности в Департаменте госдоходов по Алматы.

В 2015-2017 гг. - руководитель Управления госдоходов по Алатаускому району Алматы.

В 2017-2019 гг. - руководитель Управления госдоходов по Наурызбайскому району Алматы.

В 2019-2020 гг. - заместитель руководителя Департамента госдоходов по Алматы КГД МФ РК.

В 2020-2021 гг. - руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

С марта 2021 года по настоящее время работал руководителем Департамента экономических расследований по Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу.

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