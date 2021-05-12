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Установлено, где стрелок из Казани покупал оружие

Фото: Rt.com 12 мая 2021, 18:43

Как сообщалось, оружие он приоборел законно.

Следователи установили место, где устроивший стрельбу в Казани Ильназ Галявиев, покупал оружие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает zakon.kz.

Установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов, — говорится в сообщении на сайте СК.

Также сообщается, что по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства.

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Ранее официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.

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