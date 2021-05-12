Установлено, где стрелок из Казани покупал оружие

Как сообщалось, оружие он приоборел законно.

Следователи установили место, где устроивший стрельбу в Казани Ильназ Галявиев, покупал оружие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает zakon.kz.

Установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов, — говорится в сообщении на сайте СК.

Также сообщается, что по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства.

Также читайте: Что нашли в квартире стрелка из Казани

Ранее официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!