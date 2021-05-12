Еще 3 заведения столицы привлекли к адмответственности за нарушения карантина

11 мая мониторинговые группы выявили 3 объекта предпринимательства, нарушившие ограничительные меры.

Мониторинговые группы по недопущению и пресечению несоблюдения карантинных ограничений в столице продолжают работать в усиленном режиме и выявлять нарушения в различных заведениях, передает zakon.kz.

Практика показывает, что предупреждение и привлечение к адмответственности не останавливают некоторые заведения, которые продолжают нарушать требования, прописанные в постановлении санврача, подвергая опасности заболевания опасным вирусом себя и горожан, говорится на сайте акимата Нур-Султана.

Так, за прошедший день, 11 мая, мониторинговые группы выявили 3 объекта предпринимательства, нарушившие ограничительные меры.

В районе Байконыр за несоблюдение карантинного режима в адмответственности привлекли кафе-бар "Панаехали".

Несмотря на ограничение работы по времени, кафе "Караван", находящееся в районе Сарыарка, принимало посетителей после полуночи.

В баре "Панаехали" в районе Есиль персонал не соблюдал масочный режим, к тому же посетителям предлагали услуги по курению кальяна, - отметили в акимате.

Собранные материалы в отношении нарушителей направлены в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, Нур-Султан уже два месяца находится в "красной" зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.

В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!