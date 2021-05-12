Более 40 млрд тенге направили на выплаты медработникам из системы ОСМС

Выплаты медикам начали производить с марта 2020 года.

С начала 2021 года из системы ОСМС направили 42,4 млрд тенге на выплаты медицинским работникам в качестве надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель правления фонда соцмедстрахования Болат Токежанов, передает корреспондент zakon.kz.

Тогжанов напомнил, что выплаты медикам начали производить с марта 2020 года. Он добавил, что фонд со своей стороны ответственно выполняет свои обязательства перед медицинскими сообществами и своевременно производил оплату положенных надбавок.

За 2020 год в целом на поощрение работников здравоохранения было направлено порядка 111 млрд тенге. И с учетом того, что сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация в стране, и на наших коллегах, медработниках, лежит большая нагрузка, фонд по поручению министерства здравоохранения продолжает работу по выплате надбавок, - сказал глава фонда.

По его словам, с начала года на выплату соответствующих надбавок медикам направлены 42,4 млрд тенге.

Надбавки к зарплате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусной инфекцией, в 2021 году, если по месяцам взять, то в январе на 50,5 тысяч медицинских работников оплатили 13,9 млрд тенге. В феврале на 51,7 тысяч медицинских работников – 13,8 млрд. В марте были начислены надбавки в сумме 14,7 млрд тенге на выплату 53,2 тысяч медработникам. В целом за первый квартал текущего года в общем объеме 42,4 млрд тенге направлены на выплату соответствующих надбавок, - заключил Тогжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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