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Токаев: Олимпиада станет олицетворением победы человечества над COVID-19

Фото: sports.kz 12 мая 2021, 18:56

Об этом он заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Японии.

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства лично поздравил Ешихидэ Суга с избранием на пост премьер-министра Японии и пожелал успехов в его ответственной деятельности.

Также сообщается, что Президент передал теплые поздравления народу Японии по случаю проведения Летних Олимпийских игр в Токио.

Это грандиозное событие станет олицетворением победы человечества над коронавирусом. Касым-Жомарт Токаев

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