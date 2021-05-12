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Три нарколаборатории выявили в Алматы - Сагинтаев

Фото: pixabay.com 12 мая 2021, 19:28

Об этом он заяви во время прямого эфира на ТК "Алматы".

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Алматы были выявлены три нарколаборатории, сообщает zakon.kz.

Одним из важных вопросов обеспечения безопасности является борьба с распространением наркотических средств. С начала года выявлено три нарколаборатории, арестованы 13 членов преступных группировок, изъято 15 кг различных видов наркотиков, - сказал он во время прямого эфира на ТК "Алматы".

Аким обратился к бизнесменам, которых попросил обращать внимание на заказы, принимаемые для размещения на билбордах.

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