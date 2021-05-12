Установка таких камер даст положительный эффект.

В Алматы в общественных местах установят 3 тысячи камер видеонаблюдения. Об этом сообщим аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале "Алматы", передает zakon.kz.

Сегодня население все больше и больше просит: Давайте там и там "Сергек" поставим. То есть люди понимают, что "Сергек" не обмануть, он по кругу все видит. Поэтому мы эту работу усиливаем и помимо всего этого, что имеется, на наш ЦОУ выведено 4 тысячи камер, мы сейчас в рамках разрабатываемой системы видеомониторинга установим еще 3 тысяч камер уже на общественных местах. Там, где мы видим скопление народа, там, где народ больше ходит, там будут установлены 3 тысячи камер, - сказал Сагинтаев.

По его словам, установка таких камер даст положительный эффект.

Более того, мы работаем над тем, чтобы все камеры, работающие в торговых центрах и других местах, вывести в один центр управления, чтобы можно было наблюдать через эти камеры над всем, что происходит. То есть произойдет интеграция всех камер, которые находятся в нашем городе, - резюмировал он.

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