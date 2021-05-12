Служба по принципу "911" появится в Алматы

Набрав "112", человек попадет на пульт диспетчера парамедика, который не перенаправляет сигнал в другие специальные службы, а сам оценивает критическую ситуацию.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы" рассказал о переходе от традиционных к интеллектуальным системам безопасности, передает zakon.kz.

По словам акима, сегодня ведется работа по интеграции баз данных и расширению цифровизации систем предупреждения и реагирования на ЧС.

На базе Службы спасения Алматы будет развернута Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) "112", по принципу работы американской "911" для централизованной обработки всех звонков, поступающих в полицию, скорую помощь и пожарную службу. Сейчас при критической ситуации горожане звонят в разные службы. Зачастую возникает необходимость вызвать полицию и скорую и приходится звонить в каждую службу отдельно и объяснять всю ситуацию, - отметил аким.

Набрав "112", человек попадет на пульт диспетчера парамедика, который не перенаправляет сигнал в другие специальные службы, а сам оценивает критическую ситуацию. Это позволит максимально оперативно отработать обращение и направить необходимые службы для оказания помощи.

Будет модернизирована система обращения и обработки сигналов в аварийные службы коммунальных служб города. До конца 2022 года планируется реализовать проект Единого контакт-центра "109" с объединением всех коммунальных служб. Проект позволит оперативно отслеживать и предоставлять качественную информацию горожанам и эффективно устранять аварийные ситуации. В рамках организации Службы ЕКЦ-109 будут объединены колл-центры по приему обращений как минимум 13 коммунальных организаций, таких как "Алматинские тепловые сети", "Алматыэнергосбыт", "КазТрансГаз-Аймақ", "Алматы су", "Алматы қалажарық" и других, - сказал Сагинтаев.

В перспективе ожидается объединение общественной приемной акимата Open Almaty с ЕКЦ-109, а также выстраивание единой платформы с реализуемым проектом ЕДДС-112.

Другим проектом по обеспечению безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга (ЕСВМ). Он объединит ряд систем по видеомониторингу. К примеру, видеопоток с 2 тысячами камер системы "Сергек" можно использовать для отслеживания городского трафика в режиме реального времени. Эта информация в дальнейшем станет источником данных для систем дорожной навигации, таких как "Яндекс Навигатор", "2ГИС" и для системы "умных" светофоров.

Для контроля безопасности планируется интегрировать камеры с различных объектов в Единую систему. По поступающим данным будет формироваться видеоаналитика на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц, находящихся в розыске, - отметил аким.

Сагинтаев подчеркнул, что работа по повышению качества жизни алматинцев, где безопасность является одним из главных приоритетов, будет продолжена.

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