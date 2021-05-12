Сагинтаев высказался о крупном пожаре в Риддере

В связи с этим он обратился к алматинцам.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на ТК "Алматы" высказался о крупном пожаре в Риддере, сообщает zakon.kz.

Многие не знают, что такое лесной пожар. Надо видеть и быть рядом, чтобы почувствовать, чем это все грозит, и насколько это сложно потушить такой пожар, - сказал он.

Он выразил огромную благодарность специалистам Восточного Казахстана и всем тем, кто тушил пожар в Риддере.

Необходимо, чтобы наши граждане, которые посещают горы, были внимательны. (...) Надо быть очень аккуратным, когда наши туристы разводят костры. Без необходимости не нужно разводить костры. Мы любим с собой мангалы таскать по горам, зажигаем костер, жарим шашлыки. У нас пожарное депо находится чуть ниже высокогорного катка Медео. Как поднять транспорт? Что важнее? (...) Бороться с пожаром - сложно. Мы не можем на каждую местность по пожарной технике - это невозможно. Бакытжан Сагинтаев

В связи с этим он обратился к алматинцам.

Я призываю наших горожан горожан, чтобы с собой (в горы - прим. ред.) не таскали мангалы, очаги, триноги и т.д. Бакытжан Сагинтаев

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