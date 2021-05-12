Бердибек Сапарбаев поручил усилить меры безопасности в учреждениях образования

В акимате Жамбылской области состоялось экстренное совещание.

Трагический случай, произошедший в городе Казани, в очередной раз должен заставить задуматься о мерах безопасности в школах, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба акима Жамбылской области, в связи с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева об усилении мер безопасности в учреждениях образования страны, в акимате Жамбылской области состоялось экстренное совещание. В заседании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева приняли участие акимы районов и города Тараза, руководители всех заинтересованных госорганов.

Необходимо уделить особое внимание школам и колледжам региона. Важно тщательно проверить, насколько там соблюдаются правила безопасности. Департаменту по ЧС совместно с управлением образования области нужно провести учения. Все наши школы обеспечены видеонаблюдением. Но стоит проверить насколько эффективно работают камеры, кто за ними следит, подключен ли интернет, кто проверяет входящих в здание? Эти вопросы первоочередной важности, - отметил глава региона.

Также аким области обратил внимание на необходимости проводить соответствующие беседы с родителями. Они должны ответственно подойти к вопросу воспитания детей. В ходе совещания обсудили и важность мониторинга веб-страниц и социальных сетей на наличие пропаганды насилия среди подростков.

Кроме того, глава региона поручил акимам районов и руководству департамента по ЧС усилить работы по предупреждению пожаров и соблюдению мер противопожарной безопасности.

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