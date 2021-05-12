Вышло новое постановление об ужесточении карантина в ЗКО

Оно вводится в действие с 15 мая 2021 года.

Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев подписал постановление "Об усилении ограничительных карантинных мерах и внедрение проекта "Ashyq" на территории Западно-Казахстанской области", сообщает zakon.kz.

Ввести ограничительные карантинные меры на территории Западно-Казахстанской области, - говорится в постановлении.

Музеи, библиотеки, продуктовые магазины (минимаркеты), супермаркеты, гипермаркеты, открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), согласно документу, могут работать без ограничений при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67.

Цветочные магазины, фотосалоны - разрешается работа без ограничений с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Медицинские организации, аптеки - разрешается работа без ограничений с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров - разрешается работа с графиком работы с 09:00 до 21:00, с соблюдением требований постановления ГГСВРК №67.

Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) - разрешается работа в будние дни с графиком работы с 09:00 до 17:00, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67, с приостановлением в субботние и воскресные дни.

Банки, ЦОН, отделения АО "Казпочта" - разрешается работа по предварительной записи, с ограничением по времени в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботние дни с 09:00 до 14:00 при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67.

Религиозные объекты - без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Объекты общественного питания - разрешается работа объектов общественного питания с графиком работы с 09:00 до 20:00, с заполняемостью не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий с соблюдением требований ГГСВ РК №67, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq" в соответствии с постановлением ГГСВ РК №18 от 30.04.2021 г. Разрешено услуга на доставку еды.

Согласно документу, разрешено:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

- обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно по заявлению родителей, с численностью детей в классах не более 15 человек;

- обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);";

- обучение студентов 1 курса в дистанционном формате в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования, за исключением практических и лабораторных занятий.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

График работы общественного транспорта: работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требований ГГСВ РК №67.

Жителям и гостям Западно-Казахстанской области:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

- лицам, старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена согласно постановления ГГСВ РК №68, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq"в соответствии постановления ГГСВ РК № 18 от 30.04.2021г.;

- запретить нахождение на объектах после закрытия согласно установленного графика работы объектов по приложению 1 настоящего постановления;

- запретить проведение и участие в массовых, коллективных, семейных, памятных мероприятиях, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.);

Настоящее постановление вводится в действие с 15 мая 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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