Его арестовали на два месяца.

Суд вынес решение по казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, сообщает zakon.kz.

Казанского стрелка Ильназа Галявиева арестовали на два месяца, - говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.

11 мая он устроил стрельбу в школе №175 и убил девять человек - семь детей и двух учителей.

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Сам Галявиев признался в преступлении и не возражал против ареста. В зале суда он также заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний.

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