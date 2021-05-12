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Его арестовали на два месяца.
Суд вынес решение по казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, сообщает zakon.kz.
Казанского стрелка Ильназа Галявиева арестовали на два месяца, - говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.
11 мая он устроил стрельбу в школе №175 и убил девять человек - семь детей и двух учителей.
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Сам Галявиев признался в преступлении и не возражал против ареста. В зале суда он также заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний.
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