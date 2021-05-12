Стрельба в Казани: КНБ РК ужесточает контроль в школах

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Такое решение было принято на внеочередном заседании Антитеррористического центра РК.
По поручению главы государства 12 мая в городе Нур-Султан председатель КНБ Карим Масимов провел внеочередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
В ходе мероприятия рассмотрены обстоятельства трагического события, произошедшего накануне в школе-гимназии №175 города Казань Российской Федерации. Обсуждено текущее состояние безопасности учреждений образования в Республике Казахстан и принимаемые меры по недопущению радикализации учащейся молодежи. пресс-служба КНБ РК
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По данным ведомства, выработаны решения по укреплению объектов образовательной системы техническими средствами контроля доступа и подачи тревожного сигнала.
Определены пути повышения эффективности мониторинга социальных сетей и Интернета на предмет выявления признаков пропаганды и подготовки насильственных акций в молодежной среде. Усовершенствованы меры профилактики правонарушений среди детей и подростков, а также оказания им своевременной психологической помощи. пресс-служба КНБ РК
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Отмечается, что по результатам заседания АТЦ подписан соответствующий протокол.
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