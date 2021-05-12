100 заключенных помиловал Шавкат Мирзиеев

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Указ подписан в преддверии празднования Рамазан хайита.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 мая подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", передает zakon.kz.
Как сообщает gazeta.uz, указ подписан в преддверии празднования Рамазан хайита.
Указом в преддверии празднования Рамазан-хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, - цитирует РИА Новости представителя администрации.
Согласно документу, из числа помилованных три человека полностью освобождены от отбывания основного наказания, 43 - от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 10 заменено более мягким, а сроки 44 сокращаются.
Среди помилованных - 12 граждан иностранных государств, четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 52 лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.
Рамазан хайит - праздник очищения в Узбекистане, это праздник духовного и нравственного очищения. Праздник начинается после завершения мусульманского поста Руза, который длится 30 дней и считается обрядом духовного и морального очищения.
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