100 заключенных помиловал Шавкат Мирзиеев

Указ подписан в преддверии празднования Рамазан хайита.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 мая подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", передает zakon.kz.

Как сообщает gazeta.uz, указ подписан в преддверии празднования Рамазан хайита.

Указом в преддверии празднования Рамазан-хайита помилованы 100 граждан, отбывающих срок наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, - цитирует РИА Новости представителя администрации.

Согласно документу, из числа помилованных три человека полностью освобождены от отбывания основного наказания, 43 - от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 10 заменено более мягким, а сроки 44 сокращаются.

Среди помилованных - 12 граждан иностранных государств, четверо мужчин старше 60 лет, шесть женщин, 52 лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Рамазан хайит - праздник очищения в Узбекистане, это праздник духовного и нравственного очищения. Праздник начинается после завершения мусульманского поста Руза, который длится 30 дней и считается обрядом духовного и морального очищения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!