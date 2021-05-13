Стрельба в казанской школе: дело могут переквалифицировать на статью "терроризм"

Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.

Уголовное дело о стрельбе в казанской школе могут переквалифицировать на статью "терроризм", сообщает zakon.kz.

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Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика по итогам заседания суда о мере пресечения Ильназу Галявиеву, отвечая на вопрос журналиста, что может повлиять на переквалификацию дела на статью о терроризме.

Наличие оснований, - цитирует его РИА Новости.

При этом он заявил, что пока статья о терроризме в рамках этого уголовного дела не рассматривается.

Пока нет. Алексей Заика

12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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