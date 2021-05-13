Стоимость криптовалюты опустилась до 46,9 тысячи долларов.

Биткоин упал в цене более чем на 17%, сообщает zakon.kz.

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на до 46,9 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 06:04 по Нур-Султану.

По данным на 05:51 по Нур-Султану, курс биткойна находился на уровне 51,1 тысячи долларов за штуку.

Ранее американский производитель электромобилей Tesla приостановила прием криптовалюты биткойн как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения. Об этом в среду заявил основатель и глава Tesla Илон Маск.

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