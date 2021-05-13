Глава ВОЗ сделал прививку от COVID-19

Тедрос Гебрейесус призвал всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он сообщил, что в Женеве пришла его очередь на прививку.

Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее, - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.

Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.

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