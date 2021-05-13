Ораза айт символизирует многовековые священные традиции - Назарбаев

Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.

Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте Первого Президента РК.

От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза айт!

Пусть в каждый дом он принесет добро, благосостояние и радость.

Ораза айт символизирует многовековые священные традиции ислама, призывая нас к миру и единству.

Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел – одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев.

Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия.

В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья!

Ораза айт қабыл болсын!

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