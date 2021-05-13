Более 2200 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 350 591 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 350 591 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 389,

в городе Алматы – 597,

в городе Шымкенте – 82,

в Акмолинской области – 104,

в Актюбинской области - 87,

в Алматинской области – 216,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 37,

в ЗКО – 97,

в Карагандинской области – 250,

в Костанайской области – 26,

в Кызылординской области – 30,

в Мангистауской области – 37,

в Павлодарской области –108,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 25.

⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 388,

в городе Алматы - 906,

в городе Шымкенте - 88,

в Акмолинской области- 62,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 288,

в Атырауской области - 116,

в ВКО - 76,

в Жамбылской области - 61,

в ЗКО - 102,

в Карагандинской области - 380,

в Костанайской области - 35,

в Кызылординской области - 67,

в Мангистауской области - 62,

в Павлодарской области - 85,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровело 307 464 человека от COVID-19

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