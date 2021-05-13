Более 2200 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 350 591 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 350 591 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 389,
- в городе Алматы – 597,
- в городе Шымкенте – 82,
- в Акмолинской области – 104,
- в Актюбинской области - 87,
- в Алматинской области – 216,
- в Атырауской области – 75,
- в ВКО – 87,
- в Жамбылской области – 37,
- в ЗКО – 97,
- в Карагандинской области – 250,
- в Костанайской области – 26,
- в Кызылординской области – 30,
- в Мангистауской области – 37,
- в Павлодарской области –108,
- в СКО – 35,
- в Туркестанской области – 25.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 388,
- в городе Алматы - 906,
- в городе Шымкенте - 88,
- в Акмолинской области- 62,
- в Актюбинской области - 16,
- в Алматинской области - 288,
- в Атырауской области - 116,
- в ВКО - 76,
- в Жамбылской области - 61,
- в ЗКО - 102,
- в Карагандинской области - 380,
- в Костанайской области - 35,
- в Кызылординской области - 67,
- в Мангистауской области - 62,
- в Павлодарской области - 85,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 37.
Всего в стране выздоровело 307 464 человека от COVID-19
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