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Более 2200 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pixabay 13 мая 2021, 08:03

Всего в стране подтвержден 350 591 случай.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 350 591 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 389,
  • в городе Алматы – 597,
  • в городе Шымкенте – 82,
  • в Акмолинской области – 104,
  • в Актюбинской области - 87,
  • в Алматинской области – 216,
  • в Атырауской области – 75,
  • в ВКО – 87,
  • в Жамбылской области – 37,
  • в ЗКО – 97,
  • в Карагандинской области – 250,
  • в Костанайской области – 26,
  • в Кызылординской области – 30,
  • в Мангистауской области – 37,
  • в Павлодарской области –108,
  • в СКО – 35,
  • в Туркестанской области – 25.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 388,
  • в городе Алматы - 906,
  • в городе Шымкенте - 88,
  • в Акмолинской области- 62,
  • в Актюбинской области - 16,
  • в Алматинской области - 288,
  • в Атырауской области - 116,
  • в ВКО - 76,
  • в Жамбылской области - 61,
  • в ЗКО - 102,
  • в Карагандинской области - 380,
  • в Костанайской области - 35,
  • в Кызылординской области - 67,
  • в Мангистауской области - 62,
  • в Павлодарской области - 85,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровело 307 464 человека от COVID-19

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