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"Казахстанский светофор": как складывается эпидситуация в регионах

Фото: zakon.kz/Николай Колобов 13 мая 2021, 09:52

В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 мая, передает zakon.kz.

Согласно обновленным данным, в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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