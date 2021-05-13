На таможне Казахстана годами хранились контрабандные товары на миллионы тенге

На складах с 2014 года накопился значительный объем товаров на миллионы тенге.

На таможенных постах Казахстана годами хранились контрабандные товары на миллионы тенге. Они не были вовремя переданы или проданы уполномоченным органом. В итоге таможенные органы начали работы по определению судьбы этих товаров. К примеру, они уже передали постельные принадлежности на 10 млн тенге Талдыкорганскому центру оказания специальных социальных услуг, передает zakon.kz.

Пресс-служба главной транспортной прокуратуры сообщает, что таможенные органы на постах "Калжат", "Нур Жолы", "Хоргос" и "Алтынколь", расположенных в Алматинской области не редко обнаруживают и изымают товары, незаконно импортируемые в Казахстан.

В большинстве случаев, такие товары после принятия решения в отношении его хозяина, решением суда, либо уничтожаются, либо реализовываются на торгах с перечислением вырученных средств в бюджет государства.

Вместе с тем, в случаях, когда владельца контрабандного товара установить невозможно (по практике таможенных органов) товары остаются на складах временного хранения (СВХ - ред.) на неопределенный срок.

Талдыкорганская транспортная прокуратура провела анализ и установила, что таким образом на СВХ с 2014 года накопился значительный объем товаров на миллионы тенге.

Согласно требованиям законодательства таможенные органы могут хранить задержанный товар в течение тридцати календарных дней, а товары, подвергающиеся быстрой порче – в течение двадцати четырех часов. В последующем они подлежат передаче уполномоченному органу для реализации, либо уничтожения.

Только по предварительным подсчетам 278 наименований товаров своевременно не были переданы и реализованы уполномоченным органом. По акту надзора прокуратуры таможенные органы начали работы по определению дальнейшей судьбы указанных товаров.

Меры уже приносят положительные плоды.

К примеру, в КГУ "Талдыкорганский центр оказания специальных социальных услуг "Камкор" переданы новые постельные принадлежности на сумму около 10 млн тенге, до этого времени просто пылившиеся на СВХ.

Транспортная прокуратура отмечает, что по результатам этой работы ожидается пополнение государственного бюджета значительными средствами.

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