Близ Актобе утонули двое детей

Они остались без присмотра взрослых.

Дети 5 и 6 лет утонули в реке Жаман Каргала в селе Беккул баба, что недалеко от Актобе, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла поздно вечером 12 мая.

Как отмечает издание "Мой город", еще до прибытия сотрудников ДЧС сельчане сами вытащили из воды тело 5-летнего мальчика. Второго пришлось искать.

Как выяснилось, дети остались без присмотра взрослых, были в воде без одежды. В 00.09 спасатели извлекли из воды в 3 м от берега с глубины 7 м тело второго мальчика, ему было 6 лет, - говорится в сообщении.

ДЧС Актюбинской области обратилось к родителям, чтобы они предупреждали детей об опасности на воде и не оставляли их без присмотра.

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