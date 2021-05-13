Снизился товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном

Торговый баланс составил 308 млн.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты затронули вопросы снизившегося товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении ратификации протокола с поправками к договору о ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызстана депутат Бауржан Канеев поднял вопрос снижения товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном.

Согласно информации, полученной от вашего министерства, товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился на 15,3%, экспорт на 9,9%, импорт снизился на 26%. А торговый баланс составил 308 млн, то есть на 329 млн долларов. С чем связан рост торгового баланса? – задал сенатор вопрос министру торговли и интеграции Бахыту Султанову.

По словам главы ведомства, произошло снижение показателей не только по импорту, но и по экспорту с Кыргызстаном.

Как вы правильно отметили, и в нашей стране, и в соседней Кыргызской Республике экономическая ситуация ушла в минус, ощутимо понизились и наш экспорт в Кыргызстан, и импорт из Кыргызстана в Казахстан. Экспорт сократился на 62 млн долларов, разница составила 92 млн и она, конечно, повлияла на рост торгового баланса в отношении нас. Почему снизился торговый баланс - снизился экспорт пшеницы, сократился экспорт табачной продукции, металлоконструкции. На 6 млн среди импорта сократились поставки изделий из кожи, декоративная косметика и другие товарные позиции, - уточнил он.

Также наблюдается снижение импорта и с Китайской Народной Республикой.

Вы знаете, что импорт из Китая тоже сократился, он заходил к нам через Кыргызскую Республику, поэтому ситуация напрямую повлияла и на импорт из Китая, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!