Насколько выросли активы Нацфонда за месяц

Основной причиной роста объема Нацфонда является инвестиционный доход, который по результатам апреля составил 1,1 млрд долларов.

Валютные активы Национального фонда, по предварительным данным, составили 57,6 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 530 млн долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Основной причиной роста объема Национального фонда является инвестиционный доход, который по результатам апреля составил 1,1 млрд долл. США, преимущественно благодаря восстановлению на рынке облигаций и продолжающемуся росту на рынке акций. Так, рост портфеля акций в апреле составил около 700 млн долл. США, портфеля облигаций – 300 млн долл. США и золота – 100 млн долл. США, - пояснила она.

Также, по словам Молдабековой, росту активов Национального фонда способствовали поступления, которые в апреле составили 122 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте около 200 млн долл. США. С начала года объем поступлений в фонд составили 394 млрд тенге.

Объем гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда в бюджет составил 333 млрд тенге. Для его осуществления на валютном рынке было продано активов из Национального фонда на сумму 788 млн долларов.

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