Низкие таможенные пошлины легализовали для Армении и Кыргызстана в ЕАЭС

Депутаты приняли ратификационные законы.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли ратификационные законы, связанные с возможностью Армении и Кыргызстану применять более низкие импортные таможенные пошлины, чем предусмотрено Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, передает корреспондент zakon.kz.

В частности, Сенат рассмотрел законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года".

Как пояснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, при присоединении к ЕАЭС Армении в отношении определенных товаров предоставлена возможность до 1 января 2022 года применять более низкие импортные таможенные пошлины, чем предусмотрено Единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Перечень изъятий Республики Армения состоял из 981 товарной позиции. Это продовольственные товары, мясо, злаки, химическая продукция, автомобили, лекарственные средства, некоторые виды оборудования, инструментов и драгоценных камней. В декабре 2019 года в ходе Высшего Евразийского экономического совета премьер-министр Республики Армения обратился с просьбой о продлении периода перехода к Единому таможенному тарифу. Главы государств ЕАЭС, а также почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев согласились продлить для товаров, в отношении которых переходный период заканчивался в 2019 году, срок применения низких таможенных пошлин на 1 год, - уточнил глава ведомства.

Таким образом, в 2020 году перечень армянских изъятий составлял 647 товарных позиций. С 1 января 2021 года у Армении остались только 94 товара, по которым применяются более низкие таможенные пошлины, действующие до 1 января 2022 года. Это такие товары, как мясо, злаки, овощи, драгоценные камни и оборудование.

Также на заседании обсудили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года".

Представляя документ депутатам, Султанов сообщил, что тем самым Кыргызстану предоставлена возможность до 1 января 2020 года применять в отношении некоторых товаров более низкие импортные таможенные пошлины, чем предусмотрено Единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Протоколом об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС Кыргызской Республике предоставлена перечень изъятий Кыргызской Республики состоял из 222 товарных позиций. Это продовольственные товары, лекарственные средства, автомобили, некоторые изделия из цветных металлов и оборудование. Учитывая нестабильное экономическое и социальное положение государства, президент Кыргызской Республики в ходе саммита глав государств ЕАЭС в декабре 2019 года выступил с просьбой продлить срок применения более низких пошлин в отношении товаров-изъятий. По итогам обсуждения главы Государств, а также почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета - Первый Президент РК - Елбасы выразили добрую волю, согласившись продлить переходный период на 1 год. С 1 января 2021 года Кыргызская Республика перешла на ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении всех товаров, - заключил министр.

Депутаты поддержали представленные документы. Таким образом, законы считаются принятыми и направляются на подпись президенту страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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