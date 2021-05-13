Пешеход и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в Алматы

Обеих увезли в больницу.

ДТП произошло на перекрестке Абая-Достык в Алматы, передает zakon.kz.

Автобус городского маршрута № 128, двигаясь в восточном направлении по проспекту Абая и поворачивая направо на улицу Достык, совершил наезд на девушку. От резкого торможения в салоне упала женщина и получила перелом руки. Обеих женщин – пассажирку автобуса и девушку, на которую был совершен наезд, госпитализировали.

Как рассказал водитель, подъезжая к перекрестку, пассажиры закрыли ему обзор справа, хотя он не раз просил отойти в сторону. И в этот же момент автобус поджал автомобиль. Эти два фактора отвлекли внимание водителя автобуса и в результате он не сразу заметил девушку, которая оказалась перед движущимся автобусом.

Представитель автопарка рассказал, что водитель опытный, с 20-летним стажем вождения, и это первое ДТП в его карьере.

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