Как развиваются села в Акмолинской области

Сегодня два передовых хозяйства района известны не только достижениями в развитии земледелия и животноводства.

За годы независимости сельское хозяйство страны изменилось. Сегодня на поля выходит высокопроизводительная импортная техника, на фермах, элеваторах, мясокомбинатах и молокозаводах работает современное оборудование.

Ранее, на пороге обретения суверенитета бывшие совхозы и колхозы брали новые имена и учились жить по-другому, перед руководителями созданных агроформирований в те годы стояла задача выжить, сохранить производство, дать людям работу, посеять и убрать.

Постепенно жизнь закипела, в селах стали открываться новые производственные и социальные объекты.

ТОО "Свободное" в Сандыктауском районе, как и многие села в регионе, своим становлением отражает историю независимого Казахстана и трудные его вехи, и достижения, передает управление внутренней политики.

Приняв в 1982 году хронически убыточный совхоз "Максимовский", Александр Закусилов сумел со временем сделать его мощным, экономически устойчивым, образцово-показательным хозяйством, датой образования которого значится 1999 год. Уже много лет и растениеводство, и животноводство здесь высокорентабельны, неслучайно хозяйство имеет статус племенного и элитно-семенного.

В 2000-х годах на базе предприятия было создано ТОО "Максимовское", которое возглавил сын Александра Закусилова – Александр Закусилов-младший.

Сегодня два передовых хозяйства района известны не только достижениями в развитии земледелия и животноводства.

Немало благих дел в копилке у фермеров для сельчан. Ежегодно в социальную сферу вкладываются немалые средства -помощь оказывается местной школе, Дому культуры, врачебной амбулатории. Еще 13 лет назад директор вручил ключи от квартиры участковому врачу с условием, что через десять лет жилье перейдет в его собственность с правом продажи.

Стоял Александр Закусилов и у истоков открытия мини-центров не только в регионе, но и в стране. В 2001 году первый в области бесплатный детский сад с кабинетом для изучения казахского языка появился при Максимовской школе. Возводятся и реконструируются жилье для сотрудников и ветеранов труда. Действует в селе банно-прачечный комплекс, работает пекарня, где хлеб стоит 40 тенге.

К слову, планку социальной ответственности продолжает высоко держать Александр Закусилов-младший. В прошлом году предприниматель построил крытый хоккейный корт более чем за 140 млн тенге, который соответствует стандартам Континентальной хоккейной лиги.

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