Фактически поставлена точка в спорах относительно продажи земли иностранцам - политолог

По его мнению, земельная комиссия должна продолжать работу и двигаться в том направлении, которое ранее озвучила.

13 мая мая глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений". Своим мнением по этому поводу поделился эксперт-политолог Ислам Кураев, передает zakon.kz.

Как мы понимаем, президент страны Касым-Жомарт Токаев все же подписал закон об запрете продажи земли иностранцам. На данный момент, текст закона еще не был опубликован в открытых источниках. Думаю, что в ближайшее время сможем подробно рассмотреть каждый пункт, который подвергся изменениям. Фактически поставлена точка в спорах относительно продажи земли иностранцам, так как проблема была актуальна последние пять лет и оттягивание сроков ещё на аналогичный период вызвала бы кризис, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ежегодно возникают новые проблемы и вызовы, которые надо решать своевременно, а отсрочка тематик стоящих на повестке дня лишь ухудшают ситуацию.

Таким образом, решение президента можно оценить положительно, так как кто-то должен брать на себя ответственность и глава государства решил проявить инициативу. Думаю, что все остальные споры вокруг редактуры закона могут продолжаться, так как все мы понимаем, что земельные вопросы очень щепетильные и требуют особого внимания, - сказал Кураев.

По его мнению, земельная комиссия должна продолжать работу и двигаться в том направлении, которое ранее озвучила. Это должно быть сделано с целью усовершенствования закона в будущем.

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