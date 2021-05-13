В Алматы Toyota вылетела на встречку и протаранила Subaru

Водителя Subaru госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло в Алматы на проспекте Аль-Фараби восточнее улицы Жарокова, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Toyota Prado двигался в восточном направлении по среднему ряду. Попутно ему на восток двигался и Mitsubishi Outlander по крайней правой полосе.

По словам очевидцев, между двумя авто якобы произошло легкое касание. Водитель Toyota Prado резко двинул рулем от Mitsubishi Outlander.

Из-за этого он потерял управление и вылетел на разделительный газон, снес несколько секций ограждения. Далее оказался на полосе встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Subaru Forester.

В Subaru Forester тут же врезался ехавший позади автомобиль марки Daewoo Rezzo. В результате аварии водителя Subaru госпитализировали, остальных пострадавших осмотрели на месте.

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции пытаются выяснить все обстоятельства происшедшего, в том числе имело ли место первоначальное касание между Toyota Prado и Mitsubishi Outlander.

Водитель Mitsubishi Outlander уверяет, что касания не было и никаких повреждений на машине не имеется.

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