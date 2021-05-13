Плохое качество интернета в пригородах Нур-Султана объяснил Мусин

Он пообещал до конца года решить проблему плохого интернета в пригородах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал, как решат проблему с плохим качеством интернета в пригородах столицы, передает корреспондент zakon.kz.

В пригородах Нур-Султана есть проблемы с качеством связи. Они связаны с тем, что нагрузка очень высокая, как в городах. Мы понимаем, что Косшы и Коянды другие населенные пункты, они стали населенными пунктами-спутниками, куда в принципе население вечером приезжает. Если официальную статистику взять, то в Косшы проживает 10-15 тыс. человек, а если поднять по сотовой базе, по мобильным операторам, то там проживает около 60 тыс. человек. Поэтому эта нагрузка очень большая, - сказал Багдат Мусин во время отчетной встречи перед населением.

Он отметил, что сейчас ведомство пытается увеличить количество базовых станций. К примеру, в Косшы уже увеличили в два раза, в Коянды пока ведется работа.

Есть технология FBA, которая обеспечивает хорошим, качественным интернетом домохозяйства. Не только в виде мобильного интернета через 3G, 4G, а в виде качественного Wi-Fi в точке, которую вы можете установить дома и пользоваться интернетом. Эта проблема будет решена, - пояснил глава ведомства.

Он пообещал до конца года решить проблему плохого интернета в пригородах.

Со следующей недели вступает в силу новая методика. И мы по пригородам проведем ревизию. В прошлом году, когда замеряли, мы не могли выписывать ни штрафов, ни предъявить никаких претензий операторам. В этом году у нас методика утверждена, требования по качеству связи утверждены, и они повышены. Поэтому в этом году по пригородам, я думаю, и штрафы будут серьезные, и, соответственно, они заставят их двигаться в сторону скорого решения проблем. Извиняемся за то, что предоставляются такие неудобства, - заключил Мусин. Ранее министр сообщил, что штрафы для операторов за плохой интернет увеличат до 1 000 МРП.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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