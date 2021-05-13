Страдающая шизофренией женщина убила собственного ребенка, ее не посадили

Суд вынес постановление о прекращении производства по делу, с направлением женщины в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения.

В Алматинской области женщина убила своего ребенка, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе СМУС Алматинской области, 12 мая окончено судебное разбирательство по уголовному делу. Оно поступило в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, убившей своего маленького ребенка.

Согласно заключению эксперта С. страдает хроническим психическим расстройством в форме "Параноидная шизофрения - шифра F20.0". В период инкриминируемого ей деяния находилась в состоянии психического расстройства в форме параноидной шизофрении и не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своего действия и не могла руководить ими. Не может предстать перед следствием и судом и рекомендуется применение принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщили в суде.

На основании заключения суд вынес постановление о прекращении производства по делу, с направлением женщины в специализированный психиатрический стационар для принудительного лечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!