Вакцинированные казахстанцы будут иметь в Ashyq зеленый статус

Ведется работа по интеграции приложения Ashyq с паспортом вакцинации.

В приложении Ashyq вакцинированные будут отражаться зеленым статусом, передает zakon.kz.

В настоящее время информация о вакцинированных казахстанцах в приложении отсутствует.

Ведется работа по интеграции приложения Ashyq с паспортом вакцинации. После интеграции все вакцинированные граждане будут иметь в приложении зеленый статус. Также зеленый статус будут иметь лица, имеющие актуальный отрицательный тест ПЦР на COVID-19 (72 часа).

Синий статус будут так же, как и сейчас, иметь нейтральные лица – не имеющие положительного ПЦР и не являющиеся близкими контактными.

Остальная методология приложения не изменится.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК Жанар Уразалина уточнила, что зеленый статус вакцинированных в приложении будет держаться, предварительно, год. Нужно ли будет снова вакцинироваться через год, чтобы снова получить зеленый статус, еще неизвестно.

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