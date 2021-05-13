С праздником Ораза айт, дорогие казахстанцы!

Ораза-айт знаменует собой окончание священного месяца Рамадан.

Сегодня мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт – праздник, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, праздничный Айт намаз был проведен во дворах мечетей с соблюдением санитарных норм, сообщает zakon.kz.

В этом году Ораза айт будет отмечаться 13, 14, 15 мая. Ораза айт знаменует собой окончание священного месяца Рамадан и следует сразу за ним. Рамадан в этом году начался 12 апреля и продлился 30 дней.

У праздника Ораза айт или, как его еще называют Ураза байрам, Ид аль-фитр - нет точной даты, так как время самого месяца Рамадан определяется в зависимости от смены фаз луны. Начало нового месяца определяется на основе методологии международных астрономических исследовательских центров.

Из-за ограничительных карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, торжественное богослужение – Айт намаз прошел в этом году на территориях мечетей в шесть утра.

В Ораза айт Всевышний воздает и наделяет милостью человека за каждое его деяние и поклонение, совершенное в месяц поста и смирения Рамадан.

В день праздника считается благом встать рано утром, нарядно одеться и совершить Айт-намаз, а также навестить и поздравить родителей, родственников и соседей и быть приветливыми со всеми. Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!", "Ораза Айт қабыл болсын!", что означает "Благословенного праздника!".

Однако с учетом сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, уже второй год подряд Ораза айт в Казахстане проводится в узком домашнем кругу. И это не только в нашей стране, но и во всем мире.

В праздник Ораза айт запрещается держать пост, приветствуются подарки родителям, детям, родственникам, друзьям.

Поздравляя казахстанцев с праздником Ораза айт, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы подчеркнул: "Ораза айт - праздник, приносящий радость и доброту, побуждающий человечество к добру, дружбе и братству, довольству и милосердию. В дни праздника все мусульмане мира распространяют приветствие, навещают друг друга, празднуют вместе с родными. Также помогают нуждающимся и радуют их".

В течение священного месяца Рамадан Духовное управление мусульман Казахстана инициировало раздачу продуктовых корзин на ауызашар и реализовывало различные благотворительные проекты по всей стране. В этом им помогали волонтеры, спонсоры и граждане, желающие принять участие в этом благом деле.

Ораза айт знаменует окончание месяца Рамадан и является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства. Этот день призывает всех к милосердию и доброте. Мусульмане нашей страны в этот месяц не только соблюдали пост, но и также оказывали активное содействие во время благотворительных мероприятий, которые проводили мечети, оказывали помощь малоимущим семьям.

Ораза айт, праздник разговенья, называется малым праздником в противоположность большому празднику - празднику жертвоприношения. "Слово "айт" означает "празднование", "оказание уважения друг к другу", "разделение радости".

Поздравляя мусульман с наступлением праздника Ораза айт - великим праздником исламской умы, главный имам Алматы Еркинбек Шокай пожелал им, чтобы Господь принял их пост, поклонения и молитвы и напомнил:

"Всевышний Аллах сказал, любое дело сына Адама делается им для себя, кроме поста, ибо, поистине, пост – ради меня, и я воздам за него". Народная мудрость гласит, у 30 дней поста есть айт, а у каждого доброго дела – награда. Ораза айт является праздником, который подводит итоги поста и является наградой за выполненные деяния. Ораза айт - праздник счастья, единства и благодати. В Коране говорится, "Скажи им, о Посланник, "радуйтесь благости Аллаха и его милости к вам – Корану и исламу. Ведь это – лучше всех мирских благ “. Мы должны понимать ценность дарованной нам милости и блага от Аллаха и уметь радоваться им.

- Венцом Рамадана является Ораза айт. Слово "айт" происходит с арабского "ада", что значит "традиция", - отметил далее главный имам. - Это день счастья, день богатого дастрахана, день, когда человек разделяет свою радость со своей семьей, с родственниками, соседями. В этот день Пророк (ﷺ) запретил нам держать пост, так как этот день Всевышний сделал праздником для всех мусульман. В этот день мусульмане поздравляет своих родственников, по возможности дарят подарки. Сподвижники Пророка (ﷺ) после праздничной молитвы поздравляли друг друга словами "Благословенного праздника! Пусть Аллах примет наш пост и поклонение в месяц Рамадан от нас и от вас!".

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, ограничив массовые мероприятия. Это было сделано, чтобы сберечь здоровье друг друга и общества. Наш жамагат за прошедший год показал, что может быть дисциплинированным и способен проявлять терпение, соблюдая санитарные требования и нормы.

Говоря об этом, главный имам напомнил о необходимости продолжать соблюдать предписания санврачей, направленных на борьбу с пандемией, а празднование Ораза айт ограничить узким домашним кругом.

- Мы будем стараться в эти дни молиться, проводить радостные мероприятия в домашней обстановке, - говорит Еркинбек Шокай. - В Ораза айт Пророк (ﷺ) и его сподвижники по особому готовились к этому дню, одевали самую красивую одежду. Поэтому дарованную нам возможность, счастье праздника надо почувствовать и передать это чувство своим близким. Хвала Аллаху за этот пост, давайте радоваться этому утвержденному Им празднику, и дарить радость нашим семьям, соседям, близким, посвящать молитвы нашим предкам, чтобы Всевышний оказал им милость. Пусть Аллах примет наш пост, молитвы и поклонения и дарует нам свою милость и вознаграждение, пусть Он будет доволен всеми нами!

В мечетях Алматы, как и во многих других городах страны сегодня был проведен праздничный Айт намаз во дворе под открытым небом. Люди были очень довольны, поздравляли друг друга, вокруг была хорошая праздничная духовная атмосфера. Этому способствовало и то обстоятельство, что в прошлом году были пропущены два айт намаза из-за карантина и ограничительных мер. В этом году тоже есть ограничения, но не столь строгие, как в прошлом году. Во всяком случае сегодня была возможность провести Айт намаз на территориях мечетей.

Стоит отметить, что во время Рамадана в Казахстане было проведено большое количество различных благотворительных акций для детей, для больных, для нуждающихся. Только в Алматы каждую неделю доставлялись по пять тысяч продуктовых корзин. Большие усилия в этом благом деле приложили сотрудники мечетей с главными имамами, а также волонтеры. Сегодня тоже была проведена благотворительная акция "Айттык Коржын" - подарки в честь Ораза айта. Их получило около пяти тысяч алматинцев.

…В течение шести дней после месяца Рамазан можно держать дополнительный пост. Это считается сунной, то есть желательным действием. Не обязательно поститься подряд, можно два дня в начале месяца Шавваль, два дня в середине и два дня в конце.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!