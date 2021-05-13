До 3 миллионов тенге будут платить операторы за плохой интернет

Министр призвал казахстанцев, недовольных качеством интернета, официально обращаться в министерство, территориальные инспекции связи или в акиматы, которые будут перенаправлять жалобы.

В Казахстане увеличат штрафы для операторов за плохое качество интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Мы должны направлять операторов, не только с ними разговаривать и мотивировать. Есть контрольный механизм по выписыванию штрафов. По выписыванию штрафов в этом году мною предложено, в Мажилисе сейчас будет обсуждаться увеличение штрафа до 1 тыс. МРП (2 917 000 тенге), - сказал Багдат Мусин во время отчетной встречи перед населением.

Министр призвал казахстанцев, недовольных качеством интернета, официально обращаться в министерство, территориальные инспекции связи или в акиматы, которые будут перенаправлять жалобы.

Почему нам нужны официальные жалобы? Вы знаете, что Предпринимательский кодекс сегодня защищает все организации, в том числе частные предприятия от проверок. На проверки есть мораторий. Чтобы нам открыть любую проверку - нужна официальная жалоба человека. Проверку мы регистрируем в органах правовой статистики Генпрокуратуры, и после этого только имеем право проверять и выписывать штрафы, - пояснил глава ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!