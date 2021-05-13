Что такое землеустроительный проект и для чего он нужен

Срок оказания услуги 4 рабочих дня.

В каких случаях необходим землеустроительный проект, и как его получить, выяснил корреспондент zakon.kz.

Землеустроительный проект - это схема (план) земельного участка, сведения о площади, границах и местоположения, сведения о смежных собственниках и землепользователях и об обременениях и сервитутах на земельные участки.

Землеустроительный проект необходим в случаях предоставления земельного участка из государственного фонда (на основании положительного заключения Земельной комиссии); раздела земельного участка; объединения земельного участка; изменения идентификационных характеристик участка(конфигурации, границ и плошади).

Землеустроительный проект утверждается приказом Управления земельных отношений акимата. Данная государственная услуга является бесплатной и оказывается через электронный портал https://elicense.kz путём подачи соответствующего заявления.

Для получения государственной услуги необходимо заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью услугополучателя и электронный землеустроительный проект.

Срок оказания услуги 4 рабочих дня, результатом которой является приказ об утверждении землеустроительного проекта, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Основанием для мотивированного отказа является установление недостоверности документов или данных (сведений) содержащихся в них, либо несоответствие услугополучателя или представленных материалов (данных и сведений) необходимых, требованиям, установленным пунктом 4 статьи 151 Земельного кодекса Республики Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!