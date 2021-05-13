Миллионный кредит оформил казахстанец на собутыльника

Злоумышленник использовал взятый тайком телефон пострадавшего.

Житель Петропавловска обратился в полицию. Он заявил, что на него обманным путем оформили финансовый займ, передает zakon.kz.

Он рассказал, что выходные в одном из заведений познакомился с другим местным жителем. Затем они вдвоем отправились на съемную квартиру, где продолжили употреблять алкоголь. Проснувшись на следующее утро, мужчина обнаружил, что его собутыльник исчез, а на него самого теперь оформлен кредит в размере 999158 тенге. Кредит был получен через мобильное приложение на телефоне пострадавшего, который оказался без пароля.

Полицейские выяснили, что мошенник уже успел потратить полученные деньги на приобретение четырех сотовых телефонов и затем их продать с рук.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество", - говорит начальник Первого ОП подполковник полиции Тлеген Альжанов. - Принимаются меры по розыску имущества. Подозреваемый ранее судим за вымогательство.

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