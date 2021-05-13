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"Ирина Кайратовна" дала интервью Дудю

Фото: кадр из видео 13 мая 2021, 14:21

На момент публикации интервью посмотрели более 50 тыс. человек.

"Ирина Кайратовна" дала интервью российскому журналисту Юрию Дудю, передает zakon.kz.

Юрий Дудь приехал в Алматы, чтобы взять интервью у участников "Ирины Кайратовны". Интервью длится почти два часа. В нем речь идет о творчестве, коррупции в Казахстане, домашнем насилии, казахской кухне, комиках, а также о том, сколько участники коллектива зарабатывают.

На момент публикации интервью посмотрели более 50 тыс. человек.

"Ирина Кайратовна" - творческий коллектив, состоящий из шести человек: Алдияра Жапарханова, Ильи Гуменного, Азамата Маркленова, Жасулана Онгарова, Улана Каирласова и режиссера Куаныша Бейсекова. Творческое объединение появилось в 2017 году.

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