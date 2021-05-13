Правила пользования Единой нотариальной информационной системой утверждены в РК

Для работы в ЕНИС нотариусу необходимо иметь ЭЦП физического лица.

Министр юстиции РК своим приказом от 30 апреля 2021 года утвердил Правила пользования Единой нотариальной информационной системой (ЕНИС), передает zakon.kz.

Для работы в ЕНИС нотариусу необходимо иметь ЭЦП физического лица.

Для получения доступа к системе необходимо написать заявление в территориальную нотариальную палату (ТНП). После назначения сотрудника ТНП создает учетную запись в ЕНИС.

Основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является:

выход или исключение нотариуса из членства территориальной нотариальной палаты либо прекращения действия его лицензии;

увольнение сотрудника территориального органа юстиции и нотариальной палаты и Республиканской нотариальной палаты.

Для прекращения доступа к ЕНИС по основаниям, указанным выше, пользователю необходимо направить заявление с приложением подтверждающих документов. На основании заявления сотрудник ТНП производит блокировку учетной записи пользователя.

Результатом выполнения процесса регистрации является формирование в базе данных ЕНИС учетной записи пользователя ЕНИС.

Для аутентификации в системе пользователю ЕНИС необходимо использовать ЭЦП.

При этом не допускается передача ЭЦП третьим лицам.

Кроме того, пользователям ЕНИС не допускается:

работать под чужой учетной записью и ЭЦП; сообщать другим администраторам и пользователям ЕНИС пароль от ЭЦП; записывать пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах; покидая рабочее место оставлять систему ЕНИС незаблокированной.

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При использовании ЭЦП пользователь ЕНИС руководствуется требованиями:

не сохранять и не передавать ЭЦП другим лицам;

в случае утраты/компрометации пароля от ЭЦП необходимо производить отзыв ЭЦП;

обеспечивать конфиденциальность и сохранность пароля ЭЦП.

По истечению календарного года со дня получения ЭЦП пользователю ЕНИС необходимо перевыпустить новую ЭЦП, в противном случае учетная запись будет заблокирована системой автоматически.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2021 года.

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