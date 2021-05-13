Правила пользования Единой нотариальной информационной системой утверждены в РК

Приложение zakon.kz
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Для работы в ЕНИС нотариусу необходимо иметь ЭЦП физического лица.
Министр юстиции РК своим приказом от 30 апреля 2021 года утвердил Правила пользования Единой нотариальной информационной системой (ЕНИС), передает zakon.kz.
Для работы в ЕНИС нотариусу необходимо иметь ЭЦП физического лица.
Для получения доступа к системе необходимо написать заявление в территориальную нотариальную палату (ТНП). После назначения сотрудника ТНП создает учетную запись в ЕНИС.
Основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является:
Для прекращения доступа к ЕНИС по основаниям, указанным выше, пользователю необходимо направить заявление с приложением подтверждающих документов. На основании заявления сотрудник ТНП производит блокировку учетной записи пользователя.
Результатом выполнения процесса регистрации является формирование в базе данных ЕНИС учетной записи пользователя ЕНИС.
Для аутентификации в системе пользователю ЕНИС необходимо использовать ЭЦП.
При этом не допускается передача ЭЦП третьим лицам.
Кроме того, пользователям ЕНИС не допускается:
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При использовании ЭЦП пользователь ЕНИС руководствуется требованиями:
По истечению календарного года со дня получения ЭЦП пользователю ЕНИС необходимо перевыпустить новую ЭЦП, в противном случае учетная запись будет заблокирована системой автоматически.
Приказ вводится в действие с 23 мая 2021 года.
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