Для детей вернувшихся из Сирии казахстанцев организован праздник в мечети Алматы

Цель мероприятия – помочь детям быстрее адаптироваться в казахстанском обществе.

В Алматы прошло мероприятие, посвященное встрече с женщинами и детьми, вернувшимися на Родину из зоны сирийско-иракского конфликта в ходе спецоперации "Жусан", сообщает zakon.kz.

Встреча была приурочена к Священному месяцу Рамадан. Мероприятие организовали и провели Центр реабилитации и консультации при Управлении по делам религий г. Алматы и мечеть "Заря Востока", жамагат которой оказал финансовую поддержку.

Целью данного мероприятия было подарить детям праздничное настроение, помочь им быстрее и полностью адаптироваться к окружающей среде, почувствовать себя частью дружного сплоченного казахстанского общества.

Они пришли нарядно одетые в сопровождении своих мам и бабушек.

Для детей была организована специальная программа с развлекательно-познавательными играми и конкурсом по чтению Корана. Независимо от того, кто занял призовые места, для всех были предусмотрены подарки – денежные призы, а также необходимая одежда и обувь и, конечно же, сладости.

Праздник удался, дети были радостными, довольными, а их родители и родственники выразили слова благодарности организаторам мероприятия.

Напомним, Казахстан – одна из первых стран в мире, которая вывезла своих граждан из зоны террористической активности в ходе спецоперации "Жусан", которая была проведена силами национальной безопасности и правоохранительных органов в 2019-2020 годах.

В общей сложности было проведено пять спецопераций, в результате которых вернулись домой более 500 казахстанцев, из них 30 мужчин, 137 женщин и свыше 370 детей. Практически все они были размещены в специальных адаптационных центрах, с ними была проведена и продолжает проводиться большая комплексная реабилитационная работа со стороны государственных органов с привлечением теологов, религиоведов, психологов, педагогов, юристов.

В феврале 2020 года спецоперация "Жусан" по вывозу наших граждан с территории Сирии и Ирака была полностью завершена. На пятом этапе на Родину были доставлены 14 детей.

Как признает международное сообщество, это смелый шаг со стороны Казахстана, подобных прецедентов по количеству вывезенных граждан из зоны вооруженного конфликта – в мире единицы.

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