Я пришел убивать, а не пугать - подробности допроса стрелка из Казани

Я надеялся, всех, в кого стрелял, я убил.

Казанский стрелок Ильназ Галявиев хотел убить около 20 человек. Об этом стало известно из допроса, сообщает zakon.kz.

Выдержки из допроса были опубликованы в Telegram-канале Life-shot.

Всех, в кого я стрелял, их я хотел лишить жизни без исключения, а не просто ранить. Если я кого-то просто ранил, так это не потому, что я решил его, их ранить или напугать, я просто промахнулся и когда добивал их, выстреливая в них заново, и они остались просто ранеными, то я просто не убедился, что они мертвы. Я надеялся, всех, в кого я стрелял, я убил. Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых, - говорит Галявиев.

Стрелок уточнил, что после того как у него закончились патроны, он вышел из класса в коридор.

Я спустился на первый этаж и посмотрел в сторону главного входа, где увидел там стоящего на входе мужчину в синей экипировке и с оружием в руках. Тогда я понял, что это сотрудник правоохранительных органов. Также вдали на улице я увидел полицейскую машину. Затем я решил сдаться, так как понял, что меня все равно задержат. Рюкзак с патронами, который я оставил на втором этаже в туалете под раковиной, он там же и остался, я за ним не возвращался и его не забирал. Увидев полицейскую машину и сотрудника, я отошел немного в сторону, чтобы меня не увидел сотрудник полиции. Далее я вышел на улицу через парадный вход с поднятыми наверх обеими руками, и на крыльце гимназии мне сказали встать на колени, после чего меня задержали сотрудники, - продолжил убийца.

Уже в полицейской машине Галявиев попытался совершить суицид, перекусив зубами артерию на левой руке.

Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел. От укусов у меня остался след на левой руке с запекшейся кровью. Когда полицейский узнал, что я пытаюсь перекусить артерию, он остановил меня. После чего меня привезли в отдел. В содеянном я не раскаиваюсь, вину в содеянном по российскому законодательству я признаю полностью, а по моему — нет. Считаю, что, убивая людей, я сделал правильно и совершил правильный поступок. Тем самым я показал всем, что я действительно бог и что другие должны совершать все то, что я захочу, - заключил он.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. Погибли 9 человек.

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